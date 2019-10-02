Ярославль, , 11:28 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта в Ярославской области потребовали у региональных властей решить проблему льготных лекарств. Об этом корреспонденту ИА REGNUMА сообщили в региональном отделении ОНФ.

Очередь за льготными лекарствами в Ярославле

Поводом стала ситуация с обеспечением пациентов льготными лекарствами. В аптеке на улице Труфанова в Ярославле, которая отпускает препараты льготникам, выстроились огромные очереди. А пациенты поликлиники №1 больницы №9 пожаловались в ОНФ, что за выписанными врачом медикаментами им приходиться выстаивать по несколько часов. Люди, в числе которых много пенсионеров и инвалидов, ждут своей очереди на улице.

Активисты ОНФ встретились с руководством регионального департамента здравоохранения и госпредприятия «Областная фармация». Директор «Областной фармации» Валерий Панин пообещал увеличить количество специалистов, выдающих льготные лекарства и время их выдачи.

«Это частная аптечная сеть. Она нацелена в первую очередь на розничную продажу. До конца года мы планируем открыть на базе 9-й больницы свою аптеку, сейчас ремонтируем помещение», — сказал Валерий Панин.

Активисты ОНФ отметили, что эта мера не решит проблему полностью. Врачи выписывают бесплатные лекарства только после того, как они появляются в аптеках.

«Льготные медикаменты привозят со склада 25 числа каждого месяца. И каждый месяц нам поступают обращения от граждан, которые стоят в гигантских очередях сначала в поликлиниках за рецептами, а затем — в аптеках непосредственно за препаратами. Нужно заниматься логистикой, вырабатывать управленческие решения», — сказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Ирина Комарова.

Общественники считают, что поставлять бесплатные лекарства в аптеки нужно несколько раз в месяц. Они также отметили, что проблемой остается дефицит лекарств. Ярославская область оказалась на восьмом месте в подготовленном ОНФ антирейтинге регионов, где в первом полугодии 2019 года из-за неявки участников сорвалось больше всего закупок фармацевтических препаратов.