Москва, , 11:35 — REGNUM В 2019 году снизилось количество пострадавших на объектах капитального строительства Москвы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 2 октября.

За 9 месяцев 2019 года на стройках Москвы произошло 38 пожаров, на которых пострадал один человек, случаев с погибшими не было. В 2018 году за аналогичный период при пожарах на стройках погибло два человека, еще двое пострадали.

С начала года специалисты управления пожарного надзора провели 2923 проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. По итогам проверок было возбуждено 555 административных дел, общая сумма наложенных штрафов превысила 18 миллионов рублей.

Мосгосстройнадзор провел 570 проверок монтажа систем противопожарной защиты зданий и выполнения огнезащитных работ. На 512 объектах выявлены различные отступления от проекта и требований нормативных документов.

Специалисты комитета также приняли участие в комплексном опробовании систем противопожарной защиты на 157 объектах.

Среди наиболее частых нарушений отмечают несоблюдение габаритных размеров путей эвакуации и эвакуационных выходов; применение горючих материалов; нарушения при монтаже систем автоматической пожарной сигнализации и установок автоматического пожаротушения; несоблюдение комплексного алгоритма работы систем противопожарной защиты и их производительности.