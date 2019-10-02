Добрянка, Пермский край, , 11:28 — REGNUM В городе Добрянке Пермского края приставы опечатали киоск, который предлагал покупателям овощи и фрукты. Принудительное закрытие связано с нарушением миграционного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

По данным ведомства, владелец киоска нелегально трудоустроил продавцом иностранного гражданина. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности в России иностранца и вынес административное наказание.

Деятельность нестационарной торговой точки в Добрянке приостановлена на две недели.