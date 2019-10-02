Сурабая, Индонезия, , 11:15 — REGNUM Четыре слона из индонезийской провинции Восточная Ява были позаимствованы Австралией, сообщает Antara.

«Перед отправкой в Австралию слоны были помещены на карантин с ноября 2018 года», — отметил Мусяффак Фаузи, глава службы карантина в Сурабая, добавив, что в течение этого периода специалисты из Индонезии и Австралии проводили совместные наблюдения и обследования.

По его словам, заимствование защищенных животных в настоящее время являются обычным явлением. На определенный период времени животное заимствуется до тех пор, пока оно не сможет воспроизвести потомство в стране-заемщика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный парк Комодо в Индонезии, где обитают вараны, останется открытым для туристов.

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