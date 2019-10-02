Додома, , 11:31 — REGNUM Бурунди начнет репатриацию беженцев из Танзании в четверг, 3 октября. Об этом информационному агентству Reuters сообщила пресс-служба правительства Бурунди.

Правительственный чиновник заявил, что около 1000 человек, находящихся в первой группе возвращающихся на родину беженцев, добровольно покидают Танзанию. По информации агентсва, более 200 000 беженцев из Бурунди живут в Танзании с тех пор, как в 2015 году они бежали от политического кризиса, который был вызван решением президента Пьера Нкурунзизы баллотироваться на спорный третий срок.

Беженцы, размещенные в трех лагерях на юго-западе Танзании, выражают опасения в связи с тем, что их вернут в Бурунди, несмотря на их сопротивление. Некоторые из них говорят, что их жизни будет угрожать опасность, если они будут вынуждены вернуться.

Однако власти Танзании намерены осуществить планы по депортации беженцев, ссылаясь на заявление правительства Бурунди о безопасности в стране. Вторник, 1 октября, был определен в качестве крайнего срока, установленного правительством Танзании для начала депортации 220 000 бурундийских беженцев, передают журналисты.

Региональный представитель агентства ООН по делам беженцев Дана Хьюз заявила, что агентство попросило правительства Танзании и Бурунди не репатриировать беженцев против их воли. В недавнем отчете ООН говорится, что в преддверии всеобщих выборов 2020 года имели место «серьезные нарушения прав человека» против членов оппозиции в Бурунди.