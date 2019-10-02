Рязань, , 11:53 — REGNUM 21-летний житель Рязани получил условный срок за вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию и организацию этого занятия. Он сам искал для своей знакомой клиентов и оплачивал номера в гостинице. Мужчина признал свою вину и в ходе следствия, и на судебном заседании, сообщили 2 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

16-летняя знакомая рязанца согласилась заняться проституцией из-за тяжёлого материального положения. Сотрудники гостинцы, где был арендован номер, сообщили о несовершеннолетней в полицию.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трёх лет и трёх месяцев лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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