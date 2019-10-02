Рязань, , 11:30 — REGNUM Бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений Рязанской области обвиняют в пяти эпизодах получения взяток и двух случаях злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщили 2 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствие установило, что с 2016 по 2019 год обвиняемый получил деньги и ценное имущество на общую сумму свыше 140 тысяч рублей. За взятки мужчина предупреждал осуждённых о предстоящих проверках, разрешал им пользоваться сотовыми телефонами, прощал другие нарушения. В июне 2017 года и в октябре 2018 года он обнаружил и изъял у осуждённых телефоны, которыми впоследствии сам стал пользоваться. Преступления должностного лица выявили сотрудники региональных управлений ФСИН и ФСБ. На момент задержания обвиняемый занимал одну из начальствующих должностей в управлении федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку обвиняемый являлся сотрудником ФСИН со значительным опытом работы, осведомлённым о методах и тактике проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, противодействовал предварительному следствию и не признавал свою причастность к совершению преступлений. В ходе расследования проведён большой объём следственных действий. В частности, следователям приходилось устанавливать свидетелей из числа заключённых, часть из которых на момент возбуждения уголовного дела уже освободились из мест лишения свободы и отбыли в разные регионы страны», — уточнили в пресс-службе СК.

На завершающем этапе расследования обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.