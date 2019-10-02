Красноярск, , 10:46 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 10:00 по местному времени 2 октября лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе, ссылаясь на информацию Лесопожарного центра.

При этом, по данным Авиалесоохраны, в 44 муниципальных районах Красноярского края действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 октября в Красноярском крае также не было зарегистрировано лесных пожаров.

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