Барнаул, , 10:44 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 2 октября, в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне, спасательные формирования отрабатывают действия по защите населенного пункта от перехода природного пожара в барнаульском посёлке Мохнатушка. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Фрагмент всероссийской тренировки по гражданской обороне в Барнауле Цитата из видео

«В тушении задействованы силы и средства пожарно-химической станции, техника лесоохраны, привлечен пожарный поезд. По легенде, в связи с угрозой перехода лесного пожара на населенный пункт произведено оповещение и эвакуация населения. Организовано оказание медицинской помощи, охрана общественного порядка. С помощью авиатехники производится авиапатрулирование места пожара и координация действий наземной группировки сил и средств», — отмечает служащий департамента Администрации края по взаимодействию с институтами гражданского общества Алексей Спесивцев.

Напомним, подобные учения проводятся сейчас во всех российских регионах. В ходе масштабного мероприятия в каждом регионе будет отработан целый комплекс действий: оповещение и сбор руководящего и личного состава органов управления, уточнение планов гражданской обороны и защиты населения, порядок проведения эвакуационных мероприятий в случае ЧС. Также специалисты уточнят наличие запасов материальных средств и порядок их выдачи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года сибирские пожары распространились на территорию в миллионы гектаров. Тому способствовала законодательная норма, в соответствии с которой региональным комиссиям по ЧС разрешается принимать решения не тушить природные очаги, расположенные в труднодоступной местности из соображений экономической нецелесообразности. В конце июля дымовые шлейфы от пожарищ ощутили жители сразу трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

В Алтайском крае проблема не стояла остро, но, тем не менее, краевые власти попросили алтайского митрополита Сергия провести небесный крестный ход. Священники на вертолёте с воздуха окропляли алтайские леса святой водой и читали молитвы. Последний раз лесные пожары в Алтайском крае регистрировались 17 сентября 2019 года.

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