Рига, , 10:31 — REGNUM Полиция в Латвии призвала общественность сообщать о нездоровых наклонностях в поведение владельцев оружия. Об этом пишет в среду, 2 октября, LSM.

Поводом послужила трагедия недельной давности в Мадонском районе, когда владелец оружия застрелил двух товарищей, а после задержания совершил самоубийство находясь в изоляторе.

В момент задержания у арестованного в крови обнаружили больше трёх промилле алкоголя. Он имел официальное разрешение на хранение и пользование охотничьим ружьём.

Начальник государственной полиции Интс Кюзис посетовал, что если бы в распоряжении полиции своевременно поступила информация об алкогольной зависимости мужчины он бы потерял разрешение на владение оружием, что могло спасти жизнь двух человек. Сообщить об этом полиции может любой: члены семьи и более дальние родственники, коллеги по работе, соседи.

Приобретение оружия в Латвии строго регламентировано. Его невозможно пробрести ранее судимым, получавшим административные наказание за проступки совершённые в состоянии опьянения, осужденным за хулиганство и другие ограничения. Кроме того, для того, чтобы приобрести оружие в Латвии необходимо пройти медицинскую проверку, которая, в числе прочего, исследует психическое здоровье и зависимости человека. Разрешение выдается сроком на пять лет.

В данный момент в Латвии зарегистрировано и находится в частном владении 70 000 единиц стрелкового и охотничьего оружия, которым владеют 32 481 граждан. В настоящее время прекращён срок действия 69 выданных лицензий.