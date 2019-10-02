Сеул, , 10:28 — REGNUM В период с 2015 года по первую половину 2019 года в Южной Корее было зафиксировано 11 820 случаев телефонного мошенничества, связанного с почтой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей почтовой службы Korea Post.

По их словам, сумма ущерба составила 79,5 млрд вон (~$65,9 млн). Согласно опубликованным данным, в период с 2015 по 2018 год число случае мошенничества увеличилось на 23,4%, с 2 326 случаев до 2 871 случая, а сумма ущерба — на 65,4%, с 13,5 млрд вон (~$11,2 млн) до 22,4 млрд вон (~$18,5 млн).

Известно, что чаще всего жертвами фрода становились пожилые люди в возрасте от 50 лет (29,5%, 4 478 случаев), а также люди в возрасте старше 40 лет (28,1%, 4 263 случая).

В связи с этим общая сумма ущерба лиц старше 50 лет составила 23,5 млрд вон (~$19,4 млн), старше 40 лет — 20,5 млрд вон (~$17 млн), старше 60 лет — 14,4 млрд вон (~$11,9 млн).

Фрод — вид мошенничества в области информационных технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомочное пользование ресурсами и услугами в сетях связи.