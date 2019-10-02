Рабат, , 10:24 — REGNUM Марокканская журналистка была приговорена к одному году лишения свободы за добрачный секс и аборт. Однако, как утверждают активисты, это является частью репрессивной кампании против критиков правительства. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, Хаджар Райссуни была арестована вместе со своим женихом, когда они покидали гинекологическую клинику в столице страны, Рабате, в августе. Однако 28-летняя журналистка опровергла обвинения, заявив, что в клинике она лечилась от внутреннего кровотечения.

Райссуни работает в независимой газете «Ахбар аль-Яум», критикующей власти, как сообщают журналисты. Осужденная назвала дело против нее «политическим процессом», заявив, что полиция допрашивала ее не о ее семье, а о публикациях.

В зале суда в Рабате Райссуни и ее жених, гражданин Судана, отрицали тот факт, что был сделан аборт.