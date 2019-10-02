Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM В ночь на среду, 2 октября, европейский лоукостер Wizz Air совершил первый рейс из Лондона в Санкт-Петербург и обратно.

«Регулярные перелеты между аэропортом «Пулково» и британским аэропортом «Лутон» выполняются ежедневно дочерней авиакомпанией Wizz Air UK», — сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Рейсы выполняются на самолетах Airbus A321, рассчитанных на перевозку 230 пассажиров в экономическом классе. Стоимость билетов начинается от 29,99 евро в одну сторону.

Авиакомпания Wizz Air — крупнейший низкобюджетный перевозчик в Центральной и Восточной Европе — с августа 2017 года выполняет прямые регулярные авиарейсы между Санкт-Петербургом и Будапештом (Венгрия).

Напомним, крупнейший европейский лоукостер Ryanair, а также британская и венгерская компании EasyJet и WizzAir подали свои заявки на осуществление авиарейсов в Санкт-Петербург в рамках седьмой степени «свободы воздуха».

В «Пулково» говорят, что расширение маршрутной сети «Пулково» позволит не только большему количеству иностранцев прилетать в Петербург, но и россиянам летать по большему количеству направлений с более гибким расписанием.

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