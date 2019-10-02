Краснодар, , 10:11 — REGNUM Участник российской футбольной сборной и московского «Локомотива» Фёдор Смолов получит 6 млн рублей за разбитый автомобиль BMW. Деньги спортсмену, согласно решению суда, выплатит страховая компания, передает «Пятый канал».

ДТП с участием иномарки премиум-класса произошло в Краснодаре 1 августа 2018 года. Находясь за рулем BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей, Смолов протаранил дорожное ограждение.

Иск о компенсации за ДТП футболист подал в августе этого года. В 6 млн рублей оценены ремонт автомобиля, утрата товарной стоимости, неустойка, государственные пошлины и штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии с участием Смолова пострадавших не было. Сильные повреждения кузова получил автомобиль, который в России продавался в количестве 20 единиц.

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