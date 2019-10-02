Махачкала, , 10:05 — REGNUM Двое паломников из Дагестана погибли в Саудовской Аравии во время хадж-кампании 2019 года. Мужчина скончался от инсульта, женщина погибла в результате ДТП. Об этом 1 октября на пресс-конференции рассказал начальник управления по делам религий министерства по национальной политике и делам религий республики Расул Гаджиев, пишет РИА «Дагестан».

Ещё один житель Дагестана остается в Саудовской Аравии в связи с правонарушением на территории страны. По словам гендиректора ООО «Марва-Тур» Булата Курбанова, уроженец села Гуни Казбековского района был задержан и заключен под стражу за драку с представителем правопорядка.

Позже суд освободил жителя республики под подписку о невыезде из страны. В ближайшие дни, как рассказал Курбанов, должно состояться второе заседание, на котором будет принято решение о выплате штрафа и дальнейшей его депортации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием автобуса с дагестанскими паломниками произошло в ночь на 19 августа на окраине столицы Саудовской Аравии, города Эр-Рияда. Когда машина остановилась на обочине трассы, в неё врезалась фура. В результате аварии погибла женщина 1959 года рождения, ещё две паломницы с травмами были госпитализированы в местную больницу.