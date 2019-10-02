Новоуральск, Свердловская область, , 10:01 — REGNUM В Новоуральске директор местного автокомплекса заплатит 521 436 рублей владельцу машины, которую угнал и разбил сотрудник автомойки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Новоуральский городской суд частично удовлетворил иск и взыскал материальный вред в размере 318 032 рубля, расходы в сумме 21 888 рублей, компенсация морального вреда — 15 тыс. рублей, штраф — 166 516 рублей, а также госпошлина — 6680 рублей», — уточнили в пресс-службе суда.

Иск в отношении предпринимателя подала владелец автомобиля. В июле 2018 года мужчина пригнал автомобиль своей супруги на автомойку, рассчитавшись и оставив машину в сервисе. Однако сотрудник автомойки угнал данный автомобиль и попал на нём в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого машину пришлось ремонтировать.

В январе 2019 года сотрудник мойки был признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 116 УК РФ.

В свою очередь владелица автомобиля обратилась в гражданский суд с иском о возмещении полученного ущерба.

Отметим, что директор автокомплекса обжаловала решение суда первой инстанции, но коллегия свердловского областного суда оставила постановление Новоуральского городского суда в силе.