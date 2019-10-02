Москва, , 09:53 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 24 авиарейса. Об этом 2 октября сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:45, в аэропорту «Домодедово» отменено пять рейсов, задержано десять. Во «Внуково» задержано два рейса, в «Шереметьево» — семь. Отменённых вылетов в этих двух воздушных гаванях нет.

Данные онлайн-табло предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 2 октября синоптики ожидают облачную погоду и дождь.

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