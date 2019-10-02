Калуга, 2 октября 2019, 10:22 — REGNUM В Калуге на военную службу осенью 2019 года планируется призвать 235 молодых горожан. В первый день работы призывной комиссии под председательством городского головы Дмитрия Разумовского её прошли 33 человека. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.
По мнению военного комиссара Калуги и Ферзиковского района Калужской области Андрея Иванова, призывники с желанием идут служить в армию. Новобранцы успешно прошли тестирование, анкетирование и другие мероприятия, связанные с армейским призывом.
Напомним, армейский призыв, стартовавший 1 октября, продлится до 31 декабря 2019 года. На службу в ряды Вооруженных Сил России отправятся 132 тыс. молодых жителей страны.