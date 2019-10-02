Оренбург, , 09:48 — REGNUM В Оренбурге бдительный горожанин помог правоохранителям найти автомобиль, который замешан в смертельной аварии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, ранее полиция просила население о помощи. Необходимо было установить автомобиль, который вечером 28 сентября на ул. Волгоградской в областном центре насмерть сбил мужчину, переходившего по зебре дорогу. В распоряжении полицейских оказалась видеозапись происшествия.

Бдительный горожанин сообщил в дежурную часть, что в районе ЖК «Времена года», во дворе многоэтажек находится автомобиль, возможно, причастный к ДТП. Полиция выехала на место. Автомобиль установлен. Сейчас правоохранители выясняют, где пребывает его владелец.

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