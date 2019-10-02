Уфа, , 09:45 — REGNUM Большой праздничный концерт в честь Дня Башкирии пройдет в Уфе. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Концерт состоится в 16:00 часов 11 октября в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». В нем примут участие ведущие исполнители и коллективы Башкирии, а также приглашённые звёзды. Отмечается, что концерт закончится праздничным фейерверком и музыкальным лазерным шоу.

По словам и.о. вице-премьера республиканского правительства Ленары Ивановой, мероприятия в честь Дня Башкирии начнутся 7 октября.

Во всех муниципалитетах республики будут проведены торжественные собрания, праздничные концерты и сельскохозяйственные ярмарки. Кроме этого, жители и гости Башкирии смогу поучаствовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Отмечается, что в эксплуатацию введут парки, школы, детские сады. А представители различных отраслей экономики, которые добились успехов в своей работе, получат государственные награды.

В музеях будут проведены дни открытых дверей.

11 октября начнется республиканский конкурс вокального творчества «Поющая деревня». В нём примут участие все села Башкирии.