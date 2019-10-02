Черкесск, , 09:37 — REGNUM Постоянное представительство Карачаево-Черкесии в Москве организовало проведение в республике Дней Москвы. Они пройдут 10−11 октября. Цель мероприятия — налаживание межрегиональных связей и установление взаимовыгодного сотрудничества, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Надеюсь, жителям республики, представителям деловых кругов будет интересно и полезно такое межрегиональное общение, а нашим гостям понравятся природные, архитектурные и культурные достопримечательности Карачаево-Черкесии, а главное, понравится теплота и гостеприимство жителей республики, с которым они традиционно встречают гостей!» — написал он на своей странице в Instagram.

В программу Дней Москвы войдут гала-концерт профессиональных коллективов столицы России, мастер-классы от лауреатов различных фестивалей и проектов, в том числе «Пять звезд», «Радуга талантов», «Главная сцена». Из спортивных мероприятий запланированы соревнования пловцов в спортивном комплексе парка культуры и отдыха «Зеленый остров».

Кроме того, в рамках мероприятия состоится вручение туристических путевок победителям конкурса «Моя Москва».