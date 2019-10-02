Ставрополь, , 09:40 — REGNUM Граждане предпенсионного возраста на Ставрополье смогут пройти бесплатное обучение по пяти компетенциям WorldSkills в рамках национального проекта «Демография». Реализация программы началась на базе Ставропольского государственного аграрного университета, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе вуза.

Профессиональное обучение будет проходить по таким компетенциям, как администрирование отеля, ветеринария, изготовление прототипов, эксплуатация сельскохозяйственных машин и электромонтаж. Занятия продлятся более трех месяцев и завершатся сдачей экзамена, после которого все участники получат документ о квалификации и сертификат актуальных профессиональных умений (Скиллс-паспорт).

В вузе отмечают, что обучение по стандартам WorldSkills поможет гражданам предпенсионного возраста повысить конкурентоспособность и мобильность, тем самым укрепив свои позиции на рынке труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России действует программа повышения квалификации лиц предпенсионного возраста: женщин от 50 до 55 лет и мужчин от 55 до 60 лет. Переобучение будет занимать порядка трех месяцев с отрывом от основной работы.

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