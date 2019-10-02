Тбилиси, , 09:33 — REGNUM Народный артист СССР, композитор, пианист и педагог Гия Канчели скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет. Об этом сообщает 2 октября грузинский телеканал Imedi.

Гия Канчели George Mel

Причиной смерти композитора стала продолжительная болезнь. В последнее время Канчели находился на лечении в Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии.

Гия Канчели писал музыку к спектаклям и кинофильмам. Среди картин с его музыкой известны «Чудаки», «Мимино», «Кин-дза-дза».

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