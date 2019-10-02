Париж, , 09:26 — REGNUM Розовую подсветку включили на Эйфелевой башне в Париже в рамках кампании по борьбе с раком груди. Сообщение об этом опубликовано в «твиттере» парижской достопримечательности.

«Я одета в розовое, чтобы поддержать борьбу с раком молочной железы!» — гласит сообщение от имени башни.

Организаторы акции призвали всех «ложиться спать в розовом», чтобы поддержать кампанию против смертельного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, освещение на Эйфелевой башне меняют в честь каких-либо событий или гасят в знак траура. Так, в октябре 2018 года подсветка стала золотистой в память о певце Шарле Азнавуре.

Читайте также: В память о Шарле Азнавуре Эйфелеву башню осветили золотым цветом