Москва, , 09:17 — REGNUM В случае несогласованного с врачом приёма внутрь витаминов и минералов, здоровью принимающего может быть нанесен серьёзный вред. Об этом 2 октября рассказала терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.

«Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона», — рассказала терапевт-эндокринолог в интервью RT.

Также она отметила, что в ХXI веке врачу необходимо наблюдать пациента и видеть его клинические проявления, такие как цвет кожи, язык и слизистые, и только тогда он сможет определить нехватку или переизбыток витаминов в организме пациента.

Кроме этого, специалист рассказала, что, по её мнению, биологически активные добавки (БАД) к пище должны попадать на рынок только после серии исследований их эффективности и безопасности, однако этого не происходит, что является большой проблемой.

«Некоторые пациенты занимаются самолечением, когда узнают, что их анализы расходятся с нормой. Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ», — рассказала Фатима Дзгоева.

Отметим, ранее, 29 сентября, врачи Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России назвали продукты, употребление в пищу которых поможет сохранить сердце здоровым.