Москва, , 09:14 — REGNUM На территории Новой Москвы в поселении Московский построят современную подстанцию скорой помощи на 20 машин, сообщили в Стройкомплексе.

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Кроме выездов по вызовам на первом этаже подстанции скорой помощи будут оборудованы кабинеты для приема и лечения амбулаторных пациентов

На втором этаже расположатся комнаты отдыха бригад скорой помощи и столовая, на третьем — кладовые помещения, аптечный пункт и административные кабинеты.

Всего на территории Новой Москвы будет построено шесть новых подстанций скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новой Москвы за пять лет в основном за счет инвесторов возведено 10 поликлиник.

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