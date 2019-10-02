Ярославль, , 09:11 — REGNUM Работы на месте бывшей гостиницы «Чайка» в Ярославле ведутся в рамках закона. Об этом заявили в принадлежащей правительству региона «Корпорации развития Ярославской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы на месте бывшей гостиницы «Чайка»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, градозащитница Ольга Мазанова написала заявления в прокуратуру и госстройнадзор с требованием проверить работы, идущие на объекте. Ее обеспокоило, что работы в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО идут без разрешения на строительство. Там планируют построить офисный центр, детский сад и ИТ-парк. Земля предоставлена инвестору в аренду до 2025 года.

«В настоящее время идет инженерная подготовка объекта к будущему строительству, а именно проводится демонтаж подземной части бывшей гостиницы «Чайка» с соблюдением правил благоустройства и нормативных требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений». Необходимые согласования на проведение данных работ получены. В частности, департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля подтвердил, что получение разрешения на строительство при осуществлении демонтажа не требуется», — сообщает «Корпорация развития Ярославской области».

Ольга Мазанова удивлялась, что работы идут без проекта, утвержденного государственной экспертизой. В «Корпорации развития» заявляют, что в «Яргосстройэкспертизу» передан проект 2-х уровневой подземной автостоянки.

Факт земляных работ в «Корпорации развития» признают. Но, говорят, что это защита расположенного рядом Московского проспекта.

«В связи со сложными гидрогеологическими особенностями местности, во избежание подмывания грунтов в основании котлована и подмыва дорожного полотна трассы федерального значения — также ведутся работы по вдавливанию шпунта для защиты котлована и дороги от возможного повреждения или разрушения», — сообщает «Корпорация развития Ярославской области».

В целях соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия в Археологические работы на земельной участке провел «Институт археологии РАН». По их результатам установлена возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ. В «Корпорации развития» считают, что «реализация проекта ведется исключительно в правовом поле».

Впрочем, ответы прокуратуры и госстройнадзора на обращение Ольги Мазановой пока не получены. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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