Ярославль, 2 октября 2019, 09:11 — REGNUM Работы на месте бывшей гостиницы «Чайка» в Ярославле ведутся в рамках закона. Об этом заявили в принадлежащей правительству региона «Корпорации развития Ярославской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы на месте бывшей гостиницы «Чайка»
Работы на месте бывшей гостиницы «Чайка»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, градозащитница Ольга Мазанова написала заявления в прокуратуру и госстройнадзор с требованием проверить работы, идущие на объекте. Ее обеспокоило, что работы в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО идут без разрешения на строительство. Там планируют построить офисный центр, детский сад и ИТ-парк. Земля предоставлена инвестору в аренду до 2025 года.

«В настоящее время идет инженерная подготовка объекта к будущему строительству, а именно проводится демонтаж подземной части бывшей гостиницы «Чайка» с соблюдением правил благоустройства и нормативных требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений». Необходимые согласования на проведение данных работ получены. В частности, департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля подтвердил, что получение разрешения на строительство при осуществлении демонтажа не требуется», — сообщает «Корпорация развития Ярославской области».

Ольга Мазанова удивлялась, что работы идут без проекта, утвержденного государственной экспертизой. В «Корпорации развития» заявляют, что в «Яргосстройэкспертизу» передан проект 2-х уровневой подземной автостоянки.

Факт земляных работ в «Корпорации развития» признают. Но, говорят, что это защита расположенного рядом Московского проспекта.

«В связи со сложными гидрогеологическими особенностями местности, во избежание подмывания грунтов в основании котлована и подмыва дорожного полотна трассы федерального значения — также ведутся работы по вдавливанию шпунта для защиты котлована и дороги от возможного повреждения или разрушения», — сообщает «Корпорация развития Ярославской области».

В целях соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия в Археологические работы на земельной участке провел «Институт археологии РАН». По их результатам установлена возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ. В «Корпорации развития» считают, что «реализация проекта ведется исключительно в правовом поле».

Впрочем, ответы прокуратуры и госстройнадзора на обращение Ольги Мазановой пока не получены. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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