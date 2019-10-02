Якутск, , 09:12 — REGNUM Росгидромет России обещает жителям Якутии повышенные температуры воздуха в октябре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По прогнозам синоптиков, в республике температура повысится на один градус относительно средних многолетних значений.

Вместе с тем, жителям Якутии стоит готовится к выпадению аномального количества осадков, которые также превысят средние многолетние показатели.

Первые числа октября отмечаются дневной температурой — до +2 градусов, ночью до — 6.

Как сообщало ИА REGNUM, В Приморье стоит аномально жаркая погода для октября — температура доходит до 25−27 градусов тепла.