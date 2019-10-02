Чита, , 09:03 — REGNUM Забайкальский депутат Госдумы РФ Юрий Волков (ЛДПР) на своей странице в Facebook рассказал об удручающем положении с начислением заработной платы педагогам региона. Он полагает, что ироничное высказываниеМарка Твена «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика» весьма точно характеризует всю систему оплаты труда бюджетников Забайкальского края.

«Согласно данным Росстата, средняя зарплата учителей составляет 34 тысячи рублей, что на 99% соответствует выполнению «майских указов», но конкретные данные из школ показывают совершенно иную картину», — отмечает парламентарий.

В пример он приводит данные из Петровск-Забайкальского района, которые озвучила местный депутат Марина Непомнящая: зарплата учителя с двадцатилетним стажем при 1,8 ставки составляет 31 тысячу рублей, а молодой специалист без стажа получает 17 тысяч на руки.

«Работая на одну ставку, получить зарплату на уровне средней — невозможно. Коэффициент совместительства по краю достигает 1,5 ставки. При этом (как в выше приведённом примере), даже работая на 1,8 ставки, педагог не получает средней зарплаты. А в городе Чите 300 педагогов и вовсе получают доплату до МРОТ, получая таким образом минимальную зарплату», — заявил Юрий Волков.

По его словам, по данной проблеме к нему обратились порядка 120 трудовых коллективов, а решать её он намерен, добившись корректировки ряда федеральных законов и иных нормативно-правовой актов.

«Параллельно готовим обращение на имя министра посвящения России Ольги Васильевой с просьбой пересмотреть ряд подходов в сфере оплаты в отношении Забайкалья», — заявил депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкальском крае были проблемы со своевременной выплатой зарплат бюджетникам и социальных пособий. В 2015 году и в начале 2016 года острая нехватка бюджетных средств привела к тому, что учителя приостанавливали работу и выходили на митинги.

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