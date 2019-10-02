Махачкала, , 09:07 — REGNUM Советский районный суд города Махачкалы продлил срок ареста депутату Народного собрания Дагестана Фикрету Раджабову («Единая Россия»), обвиняемому в участии в преступном сообществе и мошенничестве. Депутат останется под стражей до 15 ноября включительно, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе суда.

Напомним, Раджабов был арестован 24 мая 2019 года в рамках уголовного дела о незаконном отчуждении земель. По данным следствия, он, будучи руководителем правового управления мэрии Махачкалы (1998—2007), в составе преступного сообщества принял участие в незаконном оформлении в собственность более тысячи земельных участков.

Читайте также: Депутат парламента Дагестана повторно арестован по делу о мошенничестве

Верховный суд Дагестана 1 августа смягчил Раджабову меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Например, ему запрещалось выходить из дома с 20:00 до 08:00. Однако на выходе из СИЗО депутат снова был задержан по подозрению в мошенничестве при выделении земель. По второму уголовному делу Советский райсуд вновь арестовал Раджабова до 1 октября.

Позже адвокат парламентария подал апелляцию о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», которую 26 сентября суд удовлетворил. Однако это постановление в законную силу пока не вступило, поскольку следствие может его обжаловать в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовное дело против депутата парламента Дагестана признано незаконным