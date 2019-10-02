Салехард, , 08:58 — REGNUM На Ямале с 1 января 2020 года более чем в три раза увеличится сумма выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан и составит 18 тысяч рублей в месяц. За соответствующие изменения в региональном законодательстве проголосовали депутаты Заксобрания ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время на Ямале данное пособие размером 5 997 рублей получают более 450 человек. Предполагается, что увеличение пособия создаст условия для того, чтобы недееспособные граждане оставались в семье.

Ямал — один из первых субъектов РФ, установивший данное пособие. Оно является одной из замещающих технологий в рамках реализации нацпроекта «Демография», сообщают в правительстве ЯНАО.