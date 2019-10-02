Владикавказ, , 08:52 — REGNUM К жительнице Северной Осетии, незаконно обогатившейся за счет Пенсионного фонда, пришли судебные приставы. На исполнении у них находилось производство о взыскании с должницы 700 тыс. рублей в пользу фонда.

Гражданка не хотела добровольно возвращать деньги, полученные ею незаконно, на прием по вызову не являлась, сообщили ИА REGNUM 2 октября впресс-службе управления ФССП. В силу этого судебные приставы предупредили ее, что вынесут постановление об аресте недвижимости — за должницей числилось нежилое здание в черте города — и за счет средств от его продажи погасят долг перед Пенсионным фондом.

Испугавшись, что останется без своего имущества, должница нашла деньги и полностью погасила долг. Кроме того, ей пришлось еще заплатить 49 тыс. рублей штрафа за несвоевременное исполнение решения суда.