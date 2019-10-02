Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:54 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что власти региона не выполнили работы по защите Комсомольска-на-Амуре от паводков. Он рассказал об этом 2 октября на совещании по ликвидации последствий наводнения в Комсомольске-на-Амуре.

«Президент России Владимир Владимирович Путин ставил задачу разработать план защиты Комсомольска-на-Амуре… На это выделены значительные бюджетные средства, более 10 млрд рублей. Работы не выполнены», — приводит слова Трутнева «Интерфакс».

Также он добавил, что виновные в невыполнении данного плана должны быть привлечены к ответственности, а сам план по защите города от наводнений — выполнен.

При этом Юрий Трутнев отметил, что он уже обратился к прокурору Хабаровского края и, кроме этого, собирается направить обращение в Генпрокуратуру России для проверки хода строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре.

Отметим, в настоящее время работы по строительству дамбы от паводка в Комсомольске-на-Амуре выполнены на 37,7% при том, что по плану объект должен быть сдан в декабре текущего года.