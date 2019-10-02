Будакеси, , 08:51 — REGNUM В венгерском заповеднике возле города Будакеси сотни диких кабанов скончались от африканской чумы свиней. Власти уничтожают выживших животных в огороженной зоне, чтобы предотвратить распространение болезни, передает немецкий канал n-tv.

Главный ветеринарный врач Венгрии Лайош Богнар в эфире M1 сообщил, что до этого времени в районе Будакеси этой болезни зафиксировано не было. Этот случай нельзя связать со вспышкой заболевания в восточной части Венгрии, где на берегах Тиса были найдены туши живущих на воле скончавшихся животных. Среди домашних свиней в Венгрии болезнь пока не выявлена.

До сих пор не существует медицинского средства для борьбы с африканской чумой свиней. Животное умирает после непродолжительной болезни. Для человека этот вирус опасности не несет.