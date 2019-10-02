Екатеринбург, 2 октября 2019, 08:52 — REGNUM Екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова не сможет пойти в полицию по состоянию здоровья. Об этом она написала в Facebook.
Иванова выставила фотографию с собой и ребёнком рядом с Детской городской поликлиникой №13.
«Не пойдем мы сегодня в полицию, а пойдем лечиться», — написала активистка.
В комментариях активистке посоветовали оформить справку или больничный. «Уже», — ответила Иванова.
Напомним, православную активистку вызвали в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении. Полицейские считают, что Иванова ранее провела несанкционированный пикет против рисунка «Супрематический крест».
Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге вновь вызвали в полицию православную активистку