Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM Екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова не сможет пойти в полицию по состоянию здоровья. Об этом она написала в Facebook.

Иванова выставила фотографию с собой и ребёнком рядом с Детской городской поликлиникой №13.

«Не пойдем мы сегодня в полицию, а пойдем лечиться», — написала активистка.

В комментариях активистке посоветовали оформить справку или больничный. «Уже», — ответила Иванова.

Напомним, православную активистку вызвали в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении. Полицейские считают, что Иванова ранее провела несанкционированный пикет против рисунка «Супрематический крест».

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