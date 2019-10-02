Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве появятся новый выделенные полосы для общественного транспорта. Их организуют на четырёх улицах, сообщается на портале мэра столицы.

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С 7 октября выделенные полосы появятся на Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах и на улице Маршала Шестопалова.

Отмечается, что это делается на тех участках улиц, где автобусы и троллейбусы задерживаются из-за автомобильных пробок. До конца 2019 года в Москве организуют еще девять выделенок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году властями Москвы запланировано обустройство более 32 км выделенных полос.

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