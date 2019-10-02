Уфа, , 08:49 — REGNUM Прием заявок для участия в программе «Башкирские дворики» стартовал в Уфе. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Для участия в конкурсе необходимо написать заявление и приложить необходимые документы. Прием заявок от граждан будет осуществляться до 31 октября по адресу: г. Уфа, пр. Октября, 120, 1 этаж.

Отмечается, что главной целью данного проекта является улучшение современной городской среды.

Напомним, что благоустройство придомовых территорий в Уфе проходит в рамках реализации регионального проекта «Башкирские дворики». Данная программа по благоустройству дворов рассчитана до 2024 года. В 2020 году в Башкирии будет благоустроено более 400 дворов.