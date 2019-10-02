Барнаул, , 08:41 — REGNUM Заявленное увеличение штрафов за уклонение от призыва в армию может ударить по всем военнообязанным, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, он пояснил:

«Думаю, что заявление высокопоставленного сотрудника Минобороны имеет вполне конкретную цель: простимулировать процесс начавшегося призыва, дать сигнал потенциальным уклонистам.

По существующему законодательству, у государства есть достаточные рычаги для воздействия на уклонистов. Да, нижняя граница штрафа составляет 500 рублей. Но вот верхняя — весьма ощутимые 200 000 рублей, а также до двух лет принудительных работ и даже до двух лет лишения свободы. Этого достаточно для того, чтобы решить проблему призыва.

Алтайский депутат Владислав Вакаев («Справедливая Россия») В то же время нужно понимать, что, с точки зрения военных, уклонистом считается любой человек, который не явился в военкомат в срок для постановки на учет или снятия с него. Так что это нововведение может ударить по всем военнообязанным. И, соответственно, вызвать существенное недовольство людей. Учитывая, что в последние полтора года было принято немало раздражающих общество решений, я очень сомневаюсь, что резкое повышение штрафов произойдет».

Напомним, ранее о шестикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от службы в Вооружённых силах РФ заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, за последние пять лет число уклонистов снизилось почти вчетверо.

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