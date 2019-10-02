Биробиджан, , 08:48 — REGNUM Составленный экспертами рейтинг субъектов Российской Федерации по распространённости среди населения здорового образа жизни замыкают дальневосточные регионы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет РИА Новости, анализировались восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табака; продажа алкоголя; число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Согласно этому исследованию, на первом месте оказался Дагестан, на втором Чечня, на третьем Кабардино-Балкария. А вот последними по ЗОЖ оказались Камчатка, вторая с конца — Еврейская автономная область, третья — Колыма.

Как сообщало ИА REGNUM, существенное воздействие на формирование здорового образа жизни оказывают религиозные устои — именно этим объясняются высокие показатели здорового образа жизни, который ведут жители кавказского региона России, в противовес, например, дальневосточным территориям.