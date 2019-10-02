Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM Состоялась премьера клипа казахстанского исполнителя Димаша Куйдарбергенова на песню «Знай». Соответствующее видео опубликовано на канале певца в Youtube.

Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск). За три часа клип успели посмотреть более 70 тыс. поклонников. Режиссер клипа — Алан Бадоев, композитор — Игорь Крутой, слова — Михаила Гуцериева.

Ракурсы картин для клипа снимались на просторах Исландии в сезон белых ночей, продолжительностью 48 часов. Одна из сцен клипа была снята на водопаде Скоугафосс.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Димаш Куйдарбергенов анонсировал свой клип «Знай». Ранее он исполнял эту песню на своем сольном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

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