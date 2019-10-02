Новосибирск, , 08:33 — REGNUM Первые призывники из Новосибирской области отправятся на военную службу 23 октября. Эта дата озвучена на заседании призывной комиссии региона сегодня, 2 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Постановление об осеннем призыве на военную службу в Новосибирской области подписано губернатором Андреем Травниковым, призывные комиссии уже приступили к работе. Важно провести качественную работу на всех уровнях для успешного выполнения нормы призыва», — отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

По данным новосибирский властей, регион готов к началу осеннего призыва. Тем временем, особенность осеннего призыва состоит в более коротком периоде проведения отправок при большем количестве призывников в сравнении с весенним призывом.