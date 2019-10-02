Ставрополь, , 08:33 — REGNUM Программа развития водоснабжения Ставропольского края охватывает населенные пункты в 15 городских округах и районах. Суммарно в них проживает около 320 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Для модернизации существующих и строительства новых систем водоснабжения в регионе необходимо более 2,3 млрд рублей. Об этом было сказано в ходе рабочей встречи губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с депутатами Госдумы от края, на которой шла речь о решении проблем с водоснабжением.

В этом контексте губернатор предложил проработать вопрос о включении мероприятий по модернизации ветхих систем водоснабжения в подпрограмму «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Такой шаг, по мнению Владимирова, позволит привлечь значительные федеральные ресурсы для улучшения водоснабжения жителей Ставрополья.

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