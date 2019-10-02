Оренбург, , 08:28 — REGNUM На дороги Оренбургской агломерации в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) выделят не менее 1,7 млрд рублей, об этом заявил губернатор Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Перед чиновниками поставлена задача — определить приоритетные объекты, которые попадут под ремонт и реконструкцию. В планах обновление 22 километров дорог областного центра.

Уже известно, что проведут реконструкцию улиц Аксакова и Комсомольской. Паслер рекомендовал внести в реестр объектов для ремонта ул. Туркестанскую, Терешковой, Восточную, Алтайскую, проспекты Победы и Гагарина. Их ремонт должен положительным образом сказаться на плотности транспортных потоков.

Кроме того, глава региона поручил синхронизировать работу с сетевыми организациями уже на этапе планирования. На отдельных объектах дорожный ремонт должен начинаться только после замены коммуникаций.

Также поставлена задача демонтировать старый мост через реку Сакмара. Работы проведут в рамках ремонта проспекта Братьев Коростелевых.