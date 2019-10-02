Москва, , 08:27 — REGNUM Температура воздуха в Москве 2 октября прогреется до +15 °С. Об этом 2 октября сообщает Гидрометцентр России.

Также ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха от +13 до +15 °С. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5−10 м/с, местами отдельные порывы будут достигать скорости до 12−17 м/с.

Атмосферное давление — 740 мм рт. ст.

Ранее, 30 сентября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что в первых числах октября улучшение погоды ожидается практически по всей территории центральной части России.