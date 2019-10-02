Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве 7 октября откроют четыре выделенные полосы для общественного транспорта. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 2 октября.

«Выделенки» организуют на тех участках улиц, где автобусы и троллейбусы задерживаются в пути из-за плотного потока машин.

Четыре выделенные полосы до 7 октября появятся на Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах, а также на улице Маршала Шестопалова. Длина каждой из перечисленных окажется в пределах одного километра.

Всего по новым полосам смогут ездить автобусы и троллейбусы 25 маршрутов, в том числе подмосковных.

До конца 2019 года в Москве появятся ещё девять выделенных полос.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Калужское и Волгоградское шоссе оборудуют «выделенкой».

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