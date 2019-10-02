Махачкала, , 08:31 — REGNUM Аллею трех конфессий заложили в Махачкале в рамках проходящего в эти дни межрелигиозного молодежного форума. На территории строящегося духовного центра имени пророка Исы 1 октября участники экологической акции посадили 200 саженцев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

В мероприятии приняли участие члены правительства республики во главе с премьером Артёмом Здуновым, муфтий Дагестана шейх Ахмад-Хаджи Абдулаев, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, председатель совета иудейских общин республики Валерий Дебияев, мэр Махачкалы Салман Дадаев, студенты и участники молодежного форума — всего около 400 представителей трех основных конфессий Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, VI международный межрелигиозный молодежный форум проходит в Дагестане с 29 сентября по 4 октября на базе санатория «Каспий» в Карабудахкентском районе. Участие в нем принимают около 150 молодых людей из России и ближнего зарубежья.