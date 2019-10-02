Москва, , 08:11 — REGNUM В Москве температура воздуха в дневное время прогреется до 15 градусов тепла. Об этом 2 октября сообщает центр «Фобос».

"На погоду столичного региона скажется влияние фронтальной системы, сопровождаемой натеканием облачности, небольшим очаговым дождем и усилением ветра при температурном фоне на несколько градусов выше климатической нормы начала октября», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную с прояснениями погоду, а также небольшой дождь. Температура воздуха в Москве в дневное время составит от 13 до 15 градусов, в Московской области — от 11 до 16 градусов.

Скорость ветра не превысит 9 м/с.