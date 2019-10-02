Челябинск, , 08:05 — REGNUM В Челябинске и Магнитогорске стали активнее бороться за чистую окружающую среду. Это следует из доклада, который губернатор Алексей Текслер сделал вице-премьеру Алексею Гордееву, посетившему регион.

По словам областного чиновника, количество улучшающих мероприятий выросло с 77 до 118. Они проводятся в рамках проекта «Чистый воздух».

Объём их финансирования возрос с 72 млрд до 128 млрд рублей.

К 20 204 году в Челябинске вредные выбросы могут снизиться на 38,77%. В Магнитогорске показатель составит 20,03%.