Пермь, , 07:28 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми из-за протечки кровли закрыт детский сад. Восемь групп воспитанников расформировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что здание нуждается в повторном ремонте. Как выяснилось в ходе проверки, летом 2019 года крышу подвергли локальному ремонту, в том числе велись работы и по гидроизоляции. Однако после дождей появились протечки.

Работы по капитальному ремонту крыши планируется начать после наступления заморозков.

В настоящее время надзорное ведомство инициировало экспертизу здания с привлечением специалистов МКУ «Управление технического заказчика» и МКУ «Административно-хозяйственная служба системы образования» Перми. По результатам будет дана оценка техсостояния корпуса детского сада.