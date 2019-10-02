Пекин, , 07:28 — REGNUM Председатель Центрального военного совета (ЦВС) Китая Си Цзиньпин издал приказ о награждении всех участников парада в честь 70-й годовщины образования КНР, сообщает «Синьхуа».

Как сказано в приказе, подразделения, принявшие участие в торжественной церемонии в честь 70-й годовщины образования КНР, выступили представителями Вооруженных сил Китая и приняли смотр партии и всего народа, «выстроившись в величественные и могучие боевые порядки». Они продемонстрировали высокий дух, «новый облик, бесстрашие, величие, энтузиазм и достоинство».

Представители родов войск подарили зрителям торжественный парад, преисполненный китайского размаха, отразивший особенности эпохи и показавший «элегантную мощь» китайской армии.

«Великолепная демонстрация воинских частей в полной мере показала чёткое подчинение армии указаниям Партии, в полной мере продемонстрировала блестящие успехи, достигнутые Китаем в развитии обороны и военного дела в новую эпоху», — сказано в приказе.

Парад в полной мере показал решимость и силу, с которой армия защищает суверенитет, безопасность и интересы развития страны.

Си Цзиньпин отметил, что мероприятие невероятно подняло национальный дух, укрепило любовь к стране, собрало «воедино огромную силу».

Председатель пишет, что все члены партии, военнослужащие и весь китайский народ получил ещё большую уверенность и решимость в стремлении одержать великую победу «в деле всестороннего построения среднезажиточного общества и строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху и осуществить китайскую мечту о великом возрождении китайской нации».

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